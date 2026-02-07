Candela López (Comuns) demana al Govern que "es prioritzin les infraestructures de país"

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns Candela López ha demanat al Govern que "es prioritzin les infraestructures de país" i ha assegurat que una de les prioritats de la seva formació en la negociació de pressupostos serà garantir el dret a la mobilitat, textualment.
En declaracions als mitjans des de Vic (Barcelona), on els Comuns celebren un acte aquest dissabte, ha insistit que "la prioritat ara mateix és defensar les infraestructures que utilitzen milers i milers d'usuaris diàriament i no les infraestructures que defensen només els interessos d'uns pocs, com és l'aeroport".
Així, ha recordat que la seva formació donarà suport a la manifestació covocada per les plataformes de transport públic aquest dissabte a la tarda a Barcelona per acompanyar a "els usuaris i usuàries que estan patint" per la situació de Rodalies.