Candela López (Comuns) celebra el retorn d'Oltra i creu que seria una "gran alcaldessa" de València

CASTELLDEFELS (BARCELONA), 28 (EUROPA PRESS)
La coordinadora dels Comuns Candela López ha celebrat que l'exvicepresidenta de la Generalitat valenciana i exlíder de Compromís, Mónica Oltra, hagi anunciat el seu retorn a la política i la seva voluntat de ser candidata a l'alcaldia de València, la qual cosa López considera una molt bona notícia per als valencians perquè creu que seria una "gran alcaldessa".
En declaracions als mitjans aquest dissabte des de Castelldefels (Barcelona) ha enviat tota la seva solidaritat a Oltra: "És una gran líder del nostre espai polític, hem compartit amb ella moltes batalles i també ha patit aquest 'lawfare' que també des del nostre espai polític hem sofert en primera persona", ha destacat.
Així, ha insistit que és bona notícia recuperar figures com la d'Oltra que "sempre estan en la defensa de la ciutadania, en la defensa del dret a l'habitatge, en la defensa dels interessos de la gent".