Candela López celebra la reincorporació d'Illa i demana "solucions ja"

Reitera que la prohibició de les compres especulatives d'habitatge és "indispensable"
BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora dels Comuns, Candela López, ha celebrat la reincorporació del president de la Generalitat, Salvador Illa, a les seves funcions al capdavant del Govern aquest dilluns i li ha demanat "solucions ja" per a la ciutadania en aspectes com la mobilitat, l'habitatge i la sanitat.
"Compartim que estem en un moment dificil", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a la seu de la formació, en referència a la declaració institucional d'Illa, i ha remarcat que cal ser realistes i plantejar solucions, en les seves paraules.
Preguntada per la qüestió de confiança a Illa proposada per Junts ha defensat que és el moment de plantejar solucions i no de retre comptes: "El que hem de dir a Junts és que de legitimitat en tenen per demanar aquesta qüestió de confiança tenint en compte on han portat el país durant tants anys".
Així, ha posat sobre la taula la necessitat de rebaixar les llistes d'espera en l'àmbit sanitari i ha demanat al Govern abordar la prohibició de les compres especulatives d'habitatge: "Esperem que reactivi aquesta agenda del Govern i clarament aquest nou lideratge del Govern en qüestions tan urgents", ha afirmat.
Sobre la indicació de la Conselleria de Salut de condicionar part del pressupost dels equips d'atenció primària al fet que no prescriguin un excés de dies de baixa laboral als pacients ha recordat que han demanat la compareixença al Parlament de la consellera de Salut, Olga Pané, i ha criticat que el que s'està fent és "penalitzar" els centres d'atenció primària.
PRESSUPOSTOS
Quant a la negociació pressupostària dels Comuns amb el Govern ha dit que en aquests moments les converses estan "encallades" i que encara no hi ha una proposta del Govern sobre com abordar la prohibició de compres especulatives després que dissabte la Generalitat presentés uns informes que avalen la mesura.
Ha insistit que aquesta és una condició "indispensable" per als comptes i ha afirmat que esperen avançar en positiu en aquesta i també en altres carpetes.