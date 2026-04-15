Cancha Solidaria Endesa impulsa la reforma de la pista de bàsquet dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
La plataforma de micromecenatge Cancha Solidaria Endesa impulsarà la reforma de la pista de bàsquet dels Lluïsos de Gràcia de Barcelona i quatre projectes socials més de l'Estat, a través d'una nova edició de la iniciativa.
El projecte 'Volem jugar a casa' dels Lluïsos de Gràcia ha estat el més votat de tota la convocatòria, entre més de 250 iniciatives solidàries presentades, informa Endesa en un comunicat.
Endesa, a través d'un sistema de finançament compartit, igualarà els primers 2.500 euros recaptats per a cadascun dels projectes, fet que permetrà una aportació total de fins a 10.000 euros per iniciativa.
La reforma prevista a Barcelona incorpora la retirada de la coberta d'uralita, la millora de l'aïllament acústic i tèrmic, l'ampliació de la pista i de les distàncies de seguretat, la creació d'una coberta amb plaques fotovoltaiques, la posada en marxa d'una comunitat energètica i l'ampliació d'espais esportius i culturals.
Cancha Solidaria Endesa s'emmarca en l'estratègia de "patrocini amb propòsit" que la companyia desenvolupa en l'àmbit del bàsquet.