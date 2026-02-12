Cancel·lats una trentena de vols de l'Aeroport de Barcelona per l'alerta per vent

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Les aerolínies han informat a Aena de la cancel·lació d'una trentena de vols amb origen a l'Aeroport de Barcelona per l'alerta per vent extrem que afecta a tota Catalunya aquest dijous.
A l'aeroport la velocitat mitjana del vent és de 61 km/h i la ratxa màxima és de 92,5 km/h, i la previsió és que es mantinguin aquestes condicions fins a les 19 hores, han informat fonts d'Aena a Europa Press.
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha avisat que a primera hora d'aquest dijous s'està en un "moment àlgid" de vent, al que li queden entre 5 i 6 hores.