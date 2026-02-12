Cancel·lats 101 vols a l'Aeroport de Barcelona pel vent i no es preveuen més disrupcions

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
Les aerolínies han informat Aena que s'han cancel·lat un total de 101 vols aquest dijous al matí a l'Aeroport de Barcelona pel temporal de vent, tot i que fonts d'Aena han explicat que no es preveuen més disrupcions.
En total, l'aeròdrom ha operat 199 vols durant l'episodi de vent i se n'han desviat 10 més a aeroports propers, mentre que resten 599 operacions pendents aquest dijous.
L'Aeroport de Barcelona preveu recuperar progressivament la normalitat si es confirma la previsió meteorològica i el vent es redueix per sota dels límits operatius establerts en les pròximes hores.
Aena ha explicat que al llarg del matí el vent ha obligat a limitar la capacitat de l'aeroport, ja que els controladors han espaiat les operacions per garantir la seguretat.
A més a més, s'han fet "revisions constants" de les pistes per assegurar que no hi hagués objectes arrossegats pel vent que han obligat a operar en pista única en alguns moments.