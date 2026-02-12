Publicat 12/02/2026 13:55

Cancel·lats 101 vols a l'Aeroport de Barcelona pel vent i no es preveuen més disrupcions

Archivo - Antiga torre de control de la T1 a l'Aeroport de Barcelona-el Prat
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -

Les aerolínies han informat Aena que s'han cancel·lat un total de 101 vols aquest dijous al matí a l'Aeroport de Barcelona pel temporal de vent, tot i que fonts d'Aena han explicat que no es preveuen més disrupcions.

En total, l'aeròdrom ha operat 199 vols durant l'episodi de vent i se n'han desviat 10 més a aeroports propers, mentre que resten 599 operacions pendents aquest dijous.

L'Aeroport de Barcelona preveu recuperar progressivament la normalitat si es confirma la previsió meteorològica i el vent es redueix per sota dels límits operatius establerts en les pròximes hores.

Aena ha explicat que al llarg del matí el vent ha obligat a limitar la capacitat de l'aeroport, ja que els controladors han espaiat les operacions per garantir la seguretat.

A més a més, s'han fet "revisions constants" de les pistes per assegurar que no hi hagués objectes arrossegats pel vent que han obligat a operar en pista única en alguns moments.

