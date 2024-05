Cañas presenta el lema 'Equip Espanya' per a les europees

MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -

Cs ha presentat aquest dimarts el seu cartell i lema de campanya, 'Equip Espanya', per a les eleccions europees del pròxim 9 de juny amb el seu cap de llista, Jordi Cañas, qui ha assegurat que el partit serà "la sorpresa", fet que els permetrà "tornar a la política nacional".

D'aquesta manera, la formació taronja afronta una campanya en la qual pretén emfatitzar que "l'important és com juga l'equip" i que el de Cs ha estat treballant "10 anys al Parlament Europeu" defensant, segons ha mantingut Cañas, "els interessos dels espanyols". Per tant, el partit presenta un equip "que no anirà a Brussel·les a defensar els interessos d'un partit, sinó que anirà a defensar Espanya".

En una roda de premsa a Madrid, Cañas s'ha desmarcat del PP i el PSOE, partits que a parer seu sempre es decanten per defensar els interessos propis davant els estats quan debaten, i ha sostingut que "Cs no ha estat mai més necessari en la política nacional que ara" a causa d'un clima de "falsa polarització del vot".

"Tots sabem que quan el PSOE ha hagut de triar a Europa entre Espanya i Pedro Sánchez, ha triat Pedro Sánchez i els seus interessos. Però també, quan el PP hagi de triar entre Feijóo i els interessos d'Espanya, triarà els interessos de Feijóo, ha subratllat.

De la mateixa manera, ha carregat contra els dos principals partits espanyols per "una política polaritzant que oblida els problemes reals de les persones", i ha apel·lat al respecte pels ciutadans.

En aquest sentit, ha explicat que els ciutadans no es "mereixen" que "les portades dels diaris estiguin centrades en allò que interessa a Vox i al Partit Socialista", en relació amb la confrontació entre l'executiu espanyol i el Govern argentí.