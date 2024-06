Cañas (Cs) veu a Feijóo com el "segon major beneficiat de l'Amnistia de Puigdemont"

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions europees, Jordi Cañas, ha afirmat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, és el "segon major beneficiat de l'Amnistia de Puigdemont", ja que segons ell l'interessa pactar amb Junts una moció de censura.

"Ara farà molt soroll, però quan arribin les properes generals i depengui dels vots de Junts per ser president, clar que negociarà", ha sostingut en una entrevista d'aquest dimarts a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

En preguntar-li per les declaracions de Feijóo sobre la formació de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sobre qui va dir que no veu homologable amb el primer ministre d'Hongria, Vícktor Orbán, Cañas ha assegurat que la seva formació no pactarà "amb la ultradreta".

Així mateix, ha apuntat que és paradoxal, textualment, que a Catalunya es faci un cordó sanitari a Vox i a Aliança Catalana però no a Junts: "A Junts no li posaria un cordó sanitari, el que faria és posar a molts a la presó, directament".

Respecte al reconeixement de l'Estat palestí, ha indicat que es podria haver fet fa mesos, davant del qual ha acusat al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de prendre decisions "per interès personal" i per sobresortir davant de Sumar i Podem.