Cañas (Cs) qualifica la decisió de Sánchez sobre Palestina d'irresponsable i veu un "xou permanent"

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El cap de llista de Cs a les eleccions europees, Jordi Cañas, ha qualificat d'irresponsable la decisió del president del Govern central, Pedro Sánchez, que Espanya reconegui l'Estat de Palestina, que es materialitzarà el 28 de maig, i ha criticat el "xou permanent" de l'executiu.

"És una decisió presa de manera irresponsable i que només té un objectiu, com sempre: Pedro Sánchez", ha declarat aquest dimecres en una roda de premsa al costat del número 2 de la candidatura, Javier Nart, en la presentació del cartell electoral per als comicis europeus del pròxim 9 de juny, segons un comunicat.

Així ho ha constatat després que Sánchez ha anunciat que Espanya reconeixerà Palestina com a estat el pròxim 28 de maig en el Consell de Ministres després de l'acord assolit entre el PSOE i Sumar.

Cañas ha defensat el reconeixement dels dos estats promogut per l'ONU, assumit pel Parlament Europeu i per bona part de la UE, com a primer pas cap a la pacificació de la regió.

"No pot ser aquest 'xou' permanent del Govern central per treure's del barret debats que requereixen més seriositat i solidesa. Només té un objectiu: Pedro Sánchez", ha afirmat.

Els anuncis d'Espanya, Noruega i Irlanda eleven a 146 el nombre d'estats membres de les Nacions Unides que reconeixen l'Estat de Palestina.