Cañas (Cs): El nou cicle electoral inicia "la recuperació de Cs com a alternativa" al Govern central

Carrizosa diu que la Comissió i la reunió sobre educació pretenen "tapar la inspecció de la UE a l'Escola Catalana"



BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El portaveu de Ciutadans, Jordi Cañas, ha afirmat aquest dissabte que Espanya comença un nou cicle electoral amb la legislatura del president del Govern central, Pedro Sánchez, que representa "l'inici de la recuperació de Cs com a alternativa" al Govern espanyol.

"D'aquí a quatre anys estarem governant aquest país", ha assegurat en unes declaracions als periodistes a Barcelona abans del Consell General de Cs i al costat del líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa.

Ha criticat textualment que Sánchez pretén mantenir-se en el poder negociant la sobirania d'Espanya a canvi de la impunitat, i ha assenyalat que "ni Vox, ni el separatisme ni el populisme poden condicionar ni poden guiar la política espanyola en el futur".

"No podem tornar a aquesta Espanya on s'atien i es burlen els uns dels altres. Hem de ser capaços de construir una alternativa des de la centralitat política que encarna Ciutadans", ha defensat.

CARLOS CARRIZOSA

Pel que fa als resultats de l'Informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Alumnes (PISA) 2022, Carrizosa ha assenyalat que si Cs no hagués estat al Parlament des del 2006, el 2023 Catalunya "no estaria ensenyant les vergonyes al món i el que està passant amb la immersió lingüística".

Segons ell, la celebració la setmana que ve de la Comissió d'Educació al Parlament i la reunió amb els grups parlamentaris sobre educació pretenen "tapar aquesta inspecció de la Unió Europea a l'Escola Catalana", que tindrà lloc els dies 18 i 19 de desembre.

Ha informat que Cs presentarà en aquesta reunió un decàleg sobre educació alternatiu al de la Generalitat: "El Govern presenta deu mesures que no canviran absolutament res i nosaltres presentarem les deu mesures que sí que creiem que incideixen realment en l'educació".