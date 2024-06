Cañas (Cs): "A Feijóo li diria que el millor que pot fer és no parlar"

Creu que el líder del PP té la intenció de perjudicar les seves pròpies campanyes

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions europees, Jordi Cañas, ha recomanat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no parlar per, ha dit, no acabar-se equivocant: "A Feijóo li diria que el millor que pot fer és no parlar".

Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), després que Feijóo va assegurar dilluns que no descarta recórrer a una moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez si es dona el "context adequat".

"És evident que el que va dir ahir bé no li anirà. No crec que aconsegueixi ni un sol vot", ha assegurat Cañas, que també creu que Feijóo té la intenció de perjudicar les seves pròpies campanyes electorals.

Preguntat per la proposta que porta el PP en el programa electoral, publicat aquest dimarts i consultat per Europa Press, de crear un nou delicte europeu de traïció, Cañas ha apuntat que "se'ls ha ocorregut per desviar l'atenció després de la cagada de Feijóo".

Així mateix, s'ha mostrat partidari de crear-lo: "Sí. 'Why not?' Jo crec que hauríem d'avançar en una integració dels codis penals perquè els delinqüents no aprofitin que no hi ha tipificacions homologables entre països per fugir de la justícia".

"Si volen incorporar la traïció com a delicte, doncs entesos. Com ho faran? A veure si ho expliquen. Això com es fa?", ha afegit.

VEU EN FEIJÓO LA "CARA D'ABASCAL"

Preguntat per la proposta del PP de garantir que els immigrants compleixin amb --textualment-- els requisits mínims d'integració i d'adherència als principis i valors recollits en la carta de drets fonamentals de la UE, Cañas ha expressat: "Feijóo de vegades és polimorf. Se li està posant cara d'Abascal".

Sobre la proposta, Cañas no creu que "sigui el camí", tot i que ha assegurat que quan una persona arriba a un país, ha d'acceptar i acatar les lleis d'aquest país i entendre que hi ha drets i obligacions.

"Fer propis discursos de la ultradreta no crec que sigui el camí, però també és cert que qui estigui entre nosaltres ha de respectar les normes que ens hem donat i que suposen el nivell més gran d'evolució de l'ésser humà en la història de la humanitat, que és el que és Europa", ha sostingut.

LA ULTRADRETA RECULL "CABREIG"

Finalment, Cañas ha assegurat que Cs no ha pactat ni pactarà "ni amb la ultradreta ni amb la ultraesquerra" al Parlament Europeu perquè, segons ell, la formació entén que els reptes als quals s'enfronta Europa requereixen el centre polític.

"Tothom és conscient que des dels extrems no es construeix res, es genera oposició ferma, però no es construeix", ha assenyalat, i ha criticat que no verbalitzar els problemes de la ciutadania alimenta la ultradreta.

"La ultradreta el que fa és recollir aquest malestar, aquest cabreig, aquesta emprenyamenta", ha dit, i ha apuntat que, derivat d'aquest malestar, la ciutadania reacciona malament electoralment, en les seves paraules.