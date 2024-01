Jordi Cañas creu que no serà candidat de Ciutadans a les eleccions europees

Assegura que vol "saber la veritat" pel que fa a l'operació Catalunya sobre el cas Pegasus

BARCELONA, 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'eurodiputat i portaveu nacional de Cs, Jordi Cañas, ha assegurat aquest divendres que el partit pretén definir a principis de febrer com es presentarà a les eleccions europees, i ha sostingut que no creu que ell en sigui el candidat.

Ho ha dit en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha apuntat que la intenció de Cs de cara als comicis al Parlament Europeu del juny és conformar una llista que garanteixi la seva presència al Grup Liberal "per evitar" que Junts hi pugui entrar.

"Moltes de les coses que han passat a Europa contra l'independentisme són gràcies a Cs i tenim l'obligació de continuar-ho fent", ha afirmat.

EUROPA "ATURARÀ" L'AMNISTIA

D'altra banda, Cañas ha assenyalat que Cs està informant la Comissió Europea que a Espanya el president del Govern central, Pedro Sánchez, "està fent el mateix que va fer en el seu moment Viktor Orbán, el que es va fer a Polònia, que és atacar l'estat de dret".

Així, ha assegurat que l'amnistia "s'aturarà" quan, a parer seu, els jutges preguntin a Europa si és una qüestió perjudicial o si atempta contra drets europeus.

"Si cap jutge ho fa, si ningú no ho fa. Però en el moment que ho faci un, ho faran tots", ha afegit.

En aquest sentit, Cañas creu que els independentistes "es volen posar la capa d'invisibilitat, l'estelada, per ser immunes davant la llei".

OPERACIÓ CATALUNYA I PEGASUS

Quant a l'operació Catalunya, preguntat per si condemnaria, si es confirma, que l'expresident del Govern central Mariano Rajoy estava al corrent d'accions extrajudicials contra els polítics independentistes, el portaveu de Cs ha sostingut que ho condemnaria "totalment".

A més a més, ha afirmat que també vol "saber la veritat" sobre el cas Pegasus i l'espionatge a polítics independentistes.

"També vull saber la veritat, si hi ha hagut un ús il·legal de les escoltes telefòniques a independentistes, perquè això trenca el principi del respecte als drets dels ciutadans", ha conclòs.