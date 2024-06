Cañas: "El 10 de juny tornarem a començar. Serà el renaixement de Cs"

Acusa Sánchez d'atacar el poder judicial i de denunciar un "complot" per guanyar les eleccions

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions europees, Jordi Cañas, ha augurat que el 10 de juny, després dels comicis, la seva formació renaixerà després d'haver desaparegut del tauler polític a Catalunya i a la resta d'Espanya: "El 10 de juny tornarem a començar. Serà el renaixement de Cs a nivell nacional".

"Continuarem a Europa per tornar a començar a Espanya", ha sostingut en una entrevista d'Europa Press, en la qual ha assegurat textualment que l'últim sondeig del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que no preveu la representació de Cs al Parlament Europeu, està 'trolejat' perquè les primeres enquestes sí que auguraven l'entrada de la formació a l'Eurocambra.

"És impossible que durant la campanya haguem perdut vots. Impossible de tota impossibilitat. O mentien abans o menteixen ara, i jo crec que menteixen ara. Els resultats ho demostraran", ha afirmat el candidat, que s'ha mostrat esperançat i molt il·lusionat per, ha dit, recuperar la confiança que els van donar els ciutadans en el seu moment.

Així mateix, ha criticat que es plantegin les eleccions europees com plebiscitàries entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha sostingut que en el ple del Parlament Europeu ningú no hi va a parlar ni de Sánchez ni de Feijóo, tot i que ha afegit: "Home, de la Begoña (Gómez) potser ara sí. O d'en Koldo, perquè en Koldo ja és un tema europeu".

SEGONA CARTA DE SÁNCHEZ

Respecte a la carta a la ciutadania que Sánchez va publicar dimarts, en la qual va qualificar de muntatge les acusacions a la seva dona, Begoña Gómez, i va considerar que es tracta d'un intent d'interferir en les europees, Cañas ha criticat que la missiva "eludeix la responsabilitat del president a l'hora de donar explicacions sobre un fet molt greu".

També ha acusat Sánchez d'exercir un atac directe al poder judicial, a parer seu, amb l'objectiu d'"assenyalar un complot de la ultradreta" per guanyar les europees, i veu en el president un menyspreu a la divisió de poders i una voluntat de controlar-los.

ISRAEL I EUROPA

Preguntat pel reconeixement de l'Estat palestí, Cañas ha defensat, textualment, l'existència de dos estats --Palestina i Israel-- amb capacitat de poder conviure i de començar a treballar en una resolució a llarg termini, tot i que ha criticat que la decisió del Govern central de reconèixer Palestina es deu a la voluntat de "treure la bandera palestina a Sumar i a Podem".

En aquest sentit, ha qualificat d'irresponsable el candidat del PSC, Javi López, per dir genocida a l'Estat d'Israel en el debat de TV3 de dimarts, i ha sostingut que el Govern central ha de determinar l'impacte de les seves decisions en les relacions amb altres països, i ha afegit: "No és no incomodar, és que un ha de ser responsable de les decisions i mesurar-les".

"Se'ls pot acusar (Israel) de moltes coses. De crims contra la humanitat? Totalment, d'això segur. De genocidi? Jo crec que no", ha resolt.

Finalment, ha assenyalat una hipotètica escalada bèl·lica davant una amenaça externa a Europa, per la qual cosa ha apostat per augmentar la despesa militar perquè Europea sigui capaç de defensar-se, i ha apuntat com una amenaça interna "les amenaces a la democràcia liberal" que creu que representa Pedro Sánchez.

"La ultradreta vol el mateix que Pedro Sánchez, a mi em semblen igual de perillosos. Bé, més Pedro Sánchez perquè és al Govern central i en el control de les institucions", ha conclòs.