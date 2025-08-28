El canal Xerta-Sénia (Tarragona) inicia el regadiu amb les primeres finques en servei

Beneficiarà a 12 municipis i el conjunt del projecte contempla una inversió de 50,5 milions
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha visitat aquest dijous les obres del canal Xerta-Sénia, coincidint amb la posada en servei de les primeres finques de regadiu a la zona 1, que abasta terres dels municipis de Xerta i Aldover (Tarragona).
Es tracta d'una infraestructura que beneficiarà de manera directa a 12 municipis i les obres s'han planificat en tres zones, sent la primera la que està "gairebé finalitzada", segons ha informat la Generalitat en un comunicat.
A dia d'avui, s'han adherit al regadiu 5.000 hectàrees, com a resultat del treball conjunt entre la Comunitat de Regants, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i el Departament.
Per al conjunt del projecte es contempla una inversió de 50,5 milions d'euros, recollida en el Pla econòmic i financer (PEF) d'Infraestructures.cat.
"PAS HISTÒRIC"
Durant la visita, el conseller Ordeig ha remarcat que es tracta d'un "pas històric per al camp català i, especialment, per les Terres de l'Ebre".
"El Canal Xerta-Sénia comença a regar, i això és una fita que canviarà el futur de moltes explotacions agràries d'aquest territori", ha afegit el conseller, que ha defensat que la modernització dels regadius és una prioritat de Govern.