Canal (Alimentària) descarta una afectació "directa" del conflicte a Iran a l'inici de la fira

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)
La directora del congrés Alimentaria+Hostelco, Anna Canal, ha descartat una afectació "directa" del conflicte a l'Iran a l'inici de la fira, que aquest dilluns obre les seves portes al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
En declaracions als mitjans a l'entrada del congrés, ha expressat que hi han hagut "un parell de lleugeres baixes" per part d'expositors, encara que sí que s'ha hagut de reconduir molts vols de compradors que procedien de zones afectades.
Sobre la fira, Canal ha destacat que aquesta edició és "molt especial" per ser el 50 aniversari i ha explicat que hi ha 3.300 empreses expositores amb capacitat per omplir els 7 pavellons del recinte i que s'espera la visita de més de 110.000 professionals.