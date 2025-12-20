Publicat 20/12/2025 10:29

Can Llupià celebra una fira de Nadal amb peces elaborades per joves interns i professionals

El Centri Educatiu de Justícia Juvenil Ca Llupià celebra una fira de Nadal amb peces elaborades per joves interns i professionals.
GOVERN

BARCELONA 20 des. (EUROPA PRESS) -

El Centre Educatiu de Justícia Juvenil Can Llupià, a Barcelona, acull aquest dissabte una fira de Nadal en la qual s'exposen peces elaborades durant les últimes dues setmanes pels joves interns amb el suport d'educadors i professionals que participen en el seu procés de reinserció, ha informat la Conselleria de Justícia de la Generalitat en un comunicat.

La mostra inclou objectes artesanals com a adorns nadalencs, punts de llibre, clauers, decoració per a l'arbre de Nadal i testos amb motius festius, realitzats per interns, personal educatiu i tècnics del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE).

La fira, instal·lada en una caseta de fusta al pati del centre, romandrà oberta durant tota la jornada i es tancarà amb una xocolatada per als participants, en el marc de les activitats nadalenques que se celebren també en la resta de centres de justícia juvenil de Catalunya.

