Campuzano nega el tancament de la residència ICASS de Reus (Tarragona) i demana no fer "demagògia"

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha negat aquest dimecres que tanquin la residència de gent gran ICASS de Reus (Tarragona) i ha demanat "no generar demagògia ni intranquil·litat".

Així ho ha manifestat en la sessió de control al Parlament en resposta a una pregunta de la diputada de la CUP Laia Estrada, després que el departament va anunciar a finals d'octubre al comitè d'empresa, als treballadors i als familiars dels usuaris de la residència el tancament "preventiu" de l'immoble per deficiències estructurals.

"Si decidim que cal tancar aquest equipament per remodelar-lo i garantir que les persones continuin sent ateses a altres residències, ho fem perquè aquest equipament no està en condicions de garantir la salut i la seguretat", ha subratllat.

Segons ell, si cap resident patís algun accident fruit de les condicions de la residència, l'acusarien de "negligència".

Després de constatar que hi ha informes des del 2004 que plantegen intervenir en aquesta residència, ha destacat que el compromís "total" del Govern és mantenir les places públiques a Reus.

"El Govern no tancarà la residència, garantim el servei a Reus. Estem en diàleg amb l'ajuntament, els representants dels treballadors i les famílies. Generem tranquil·litat", ha resolt.