Campuzano espera signar "en els pròxims dies" un acord perquè el Govern gestioni l'IMV

BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha assegurat que espera signar "en els pròxims dies" un acord amb el Govern central perquè la Generalitat gestioni íntegrament l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

Així s'ha pronunciat aquest dimecres durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, en què ha explicat que el seu departament està negociant aquest acord que permetrà "reforçar les polítiques de transferència de rendes", amb l'acumulació de l'IMV i la Renda Garantida de Ciutadania (RGD).

Campuzano ha defensat que el Govern està invertint per revertir la pobresa energètica i la pobresa infantil, amb mesures a llarg termini com ara polítiques econòmiques o lluitar contra el fracàs escolar, que assegura que tenen un efecte en els índexs de pobresa: "Estem enfocats aquí. De miracles, no n'hi ha, però revertirem la desigualtat i la pobresa d'aquest país".