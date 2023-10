Campuzano emmarca la negociació del referèndum en els termes, les preguntes i les conseqüències

Veu madur un acord amb l'Estat pel traspàs de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital



BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha emmarcat en els termes, les preguntes i les conseqüències la negociació amb l'Estat sobre un possible referèndum d'autodeterminació de Catalunya cap al qual els independentistes han demanat avançar com a condició per investir al candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

"La discussió amb l'Estat és pels termes, les preguntes que han de formular-se, quines majories s'exigeixen per les preguntes que han de formular-se, quines conseqüències polítiques i legals es deriven d'un resultat o un altre", ha sostingut en una entrevista d'aquest divendres al diari 'Ara' recollida per Europa Press.

S'ha mostrat convençut que hi haurà una eventual llei d'amnistia als encausats per l'1-O i ha assenyalat que "el ronyó del dèficit fiscal és el més difícil, i és justament el ronyó que el Govern vol que en la negociació sigui central".

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT

Preguntat per l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat per a aquest proper 2024 ha advocat per una majoria àmplia amb PSC, comuns i Junts: "Si són els socialistes i els comuns, esplèndid; si afegíssim a Junts, seria esplèndid. Necessitem uns bons comptes per seguir desenvolupant les polítiques que al país li convenen".

En aquest sentit, ha instat el partit liderat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a traslladar a la política catalana l'"exercici de política que estan fent ara a Espanya", en referència a la negociació amb el PSOE per a la investidura de Sánchez.

INGRÉS MÍNIM VITAL

Campuzano també ha explicat que veu madur un "acord amb l'Estat per traspassar la gestió de l'Ingrés Mínim Vital (IMV)", el qual espera que es pugui tancar les properes setmanes i mesos després de reunir-se fa un parell de setmanes amb el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions en funcions, José Luis Escrivá.

Ha sostingut que la conjuntura política facilita el traspàs i que, a més, l'"Estat comença a ser conscient que un model de gestió centralitzada d'una prestació com l'IMV és una mala idea".