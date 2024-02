Campuzano afirma que el Govern central està "obert" a indultar als qui no se'ls apliqui l'amnistia

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, ha afirmat que el Govern central està "obert" a indultar les persones que no quedin incloses en la llei d'amnistia quan l'apliquin els jutges.

"Sabem que si hi ha persones que finalment no queden incloses en l'amnistia, els mecanismes d'indults existeixen i el Govern espanyol està obert, lògicament, a resoldre per l'àmbit dels indults si convé, aquestes situacions", ha afirmat aquest dijous en una entrevista a Ràdio 4 i La2 recollida per Europa Press.

Campuzano ha sostingut que no hi pot haver una llei d'amnistia blindada al 100%, ja que "les lleis per definició estan sotmeses sempre al control dels jutges, en la seva aplicació", ha sostingut.

Per a ell, el text actual de la llei d'amnistia "resol el gruix de la gent del carrer que ha estat sotmesa a la repressió", i ha acusat Junts d'irresponsabilitat i poc respecte als qui es podrien beneficiar en votar en contra de l'amnistia.

Campuzano també ha sostingut que si el denominat 'gen convergent' existís a Junts "el tema de l'amnistia s'hauria resolt ja fa mesos", i ha afegit que Junts no és Convergència i té una cosa molt poc convergent que és la imprevisibilitat, ha dit textualment.