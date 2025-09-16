Camps (Open Arms) sobre les protestes durant la Vuelta: "La societat civil és silenciosa, però es mou"

Creu que la situació a Gaza és "insostenible fins i tot per al discurs de l'extrema dreta"
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
El fundador d'Open Arms, Òscar Camps, ha assegurat aquest dimarts sobre les protestes propalestines durant la Vuelta: "La societat civil és silenciosa, però es mou. De vegades triga molt perquè hi ha molta pressió".
Preguntat en unes declaracions als mitjans pel 10è aniversari de la primera missió de l'ONG, ha dit que hi ha un discurs xenòfob al carrer que genera por i vol els ciutadans sols: "No volen que ens ajuntem i que demostrem el poder i la força com a ciutadania".
I ha afegit: "Ja era hora que sortíssim al carrer i que denunciéssim el que està passant perquè és molt cruel. Ho estem veient cada dia. És insostenible fins i tot per al discurs de l'extrema dreta".
Preguntat per la flotilla que es dirigeix a Gaza, Camps ha enviat "ànims i molta força" i ha dit que tenen el suport de la ciutadania com s'ha demostrat en la Vuelta.
PEDRO SÁNCHEZ
Camps ha afirmat que és un "bon indici" a parer seu el canvi de posicionament de Pedro Sánchez amb el conflicte, ha confiat que cali en altres països europeus, i ha subratllat que ciutadans d'altres països s'avergonyeixen de la posició dels seus governs.
El fundador d'Open Arms ha afirmat que quan hi hagi "un alto el foc o una mica de pau" es posaran a disposició del Govern palestí per ajudar en el que puguin.