Camps (Open Arms): "Abandonar persones a la mar no és acceptable. És immoral"

TARRAGONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El fundador i director d'Open Arms, Òscar Camps, ha assegurat aquest dilluns que les persones migrants que naufraguen a la mar no són mercaderies, sinó persones amb drets i dignitat: "Abandonar persones a la mar no és acceptable. És immoral".
Ho ha dit durant la inauguració de l'exposició 'Open Arms. Una missió a contracorrent' que el Tinglado 1 del Moll de Costa acull des d'aquest dilluns i fins al 6 de desembre, i que recorre els més de 10 anys de tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres escenaris d'emergència, ha informat el Port de Tarragona en un comunicat.
Camps ha assegurat que "no pretén ser una exposició còmoda, no donarà respostes, però plantejarà preguntes als que la visitin". I ha afegit: "Quan diem que la nostra és una missió a contracorrent, no ens referim a les onades, sinó a un sistema que considera les persones migrants que naufraguen al Mediterrani com si fossin mercaderies a la deriva i no pas persones amb drets i dignitat".
Després de passar pel Palau Robert de Barcelona i la Casa de la Cultura de Girona, aquesta exposició arriba a Tarragona per "acostar a la ciutadania la trajectòria d'Open Arms i per oferir una mirada sobre el rescat marítim, les migracions i la defensa dels drets humans".
L'exposició compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona, el Port de Tarragona i Port Tarraco i, mitjançant fotografies, testimonis, audiovisuals i materials documentals, reconstrueix moments significatius de la història d'Open Arms, des dels inicis a Lesbos el 2015, fins a les missions de cerca i salvament al Mediterrani central i les accions humanitàries en altres territoris.
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El president del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha destacat "el gran valor humanista de la tasca d'Open Arms" i ha afegit que l'exposició convida a reflexionar sobre la crisi migratòria: "El Port de Tarragona sempre està obert a Open Arms".
De la seva banda, el conseller delegat de Cooperació de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha explicat que aquest és el tercer any que el consistori treballa amb Open Arms a través d'un conveni de col·laboració en el qual, a més de destinar-hi una ajuda econòmica, es dona a conèixer la crisi migratòria al Mediterrani.
La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha destacat que per a aquesta corporació "col·laborar amb Open Arms és donar suport a una iniciativa que defensa valors universals com la dignitat humana, la solidaritat i els drets humans".