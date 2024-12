Camps (ERC) critica que Alamany digui que la segona volta del congrés d'ERC és "un tràmit"

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la secretaria general d'ERC per Nova Esquerra Nacional, Alba Camps, ha criticat que la candidata de Militància Decidim, Elisenda Alamany, hagi afirmat que la segona volta del congrés del partit, que culminarà el 14 de desembre, és "un tràmit".

"No pot liderar ERC qui considera una formalitat o un tràmit l'exercici de participació de la militància", ha sostingut Camps en un missatge a X aquest dimecres recollit per Europa Press.

Així s'ha referit a les paraules d'Alamany de dimarts quan va afirmar que no volien esperar a que se celebri la segona volta per presentar una proposta per a la comissió de la veritat, ja que veu la seva candidatura com la vencedora: "Sabem que existeix un tràmit, una formalitat, que fa que haguem d'esperar 15 dies més per confirmar la victòria de dissabte passat".