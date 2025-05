Camps descarta presidir el PP a la Comunitat Valenciana i avisa que no s'hi presentaria "mai" al marge del PP

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Valenciana i del PPCV Francisco Camps ha descartat tornar-se a presentar a la direcció del partit a la comunitat, i ha afirmat que no es presentaria "mai" a unes hipotètiques eleccions sense les sigles del PP.

En una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press ha afirmat que no es planteja postular-se a dirigir el partit, textualment, ni a curt, ni mitjà ni llarg termini i, en preguntar-li si ho faria al marge del PP, ha assegurat, en les seves paraules, que no ho faria mai perquè "soc del PP fins al moll de l'os".

Ha explicat que ara mateix ell i altres membres del PP a la comunitat estan, al seu parer, dinamitzant una part del partit, ja que "des de fa molts anys el partit, potser, ha anat perdent aquesta força de presència, de capil·laritat i de contacte amb la societat que li dona aquest plus per poder guanyar per majoria absoluta".

Preguntat per l'actual president de la Generalitat Valenciana i del PPCV, Carlos Mazón, i la seva gestió de la dana, ha expressat que la "responsabilitat absoluta" i la competència, en les seves paraules, exclusiva, és de l'Estat.

"En aquesta qüestió és el govern d'Espanya el que, des del meu punt de vista, va fallar de manera estrepitosa, en tots els àmbits: la declaració, per exemple, d'emergència nacional, i, per descomptat, des del primer minut, la presència de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i l'exèrcit", ha dit.

Preguntat per si creu que Mazón està valorant dimitir per no perjudicar en les eleccions generals el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntat que això "és una cosa que ha de valorar ell i imagino que ho estarà fent, si és que ho està fent", ha dit.