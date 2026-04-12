Campos (Comuns) defineix la flotilla a Gaza com la "missió humanitària més gran de la història"

BARCELONA 12 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exalcaldesa de Montcada i Reixac, membre dels Comuns i integrant de la Global Sumud Flotilla, Laura Campos, ha afirmat en declaracions a la premsa des del port de Barcelona abans de la sortida de la Global Sumud Flotilla cap a Gaza que l'expedició es tracta de la "missió humanitària més gran de la història".
La representant dels Comuns ha explicat que l'objectiu principal del comboi és obrir un corredor humanitari per lliurar material d'ajuda en magatzems i hospitals, amb la intenció de "trencar el setge de la ciutat de Gaza".
Campos ha denunciat la "impunitat" del Govern d'Israel i ha qüestionat l'efectivitat de l'alto el foc en assegurar que en aquest temps han mort ja més de 700 persones.