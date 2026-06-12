El Campionat de Triatló afectarà la mobilitat al Port de Tarragona aquest cap de setmana

TARRAGONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
L'accés al Port de Tarragona es veurà limitat aquest dissabte i diumenge, ja que es convertirà en l'espai principal del Campionat d'Europa de Triatló, i les restriccions de trànsit afectaran principalment l'entorn port-ciutat, el Dic de Llevant, el Moll de Pescadors i la Platja del Miracle.
La competició reunirà prop de 1.600 esportistes procedents de diversos països europeus i "convertirà la façana marítima de Tarragona en l'escenari principal de les proves de natació, ciclisme i carrera a peu", informa la infraestructura en un comunicat aquest divendres.
El Moll de Costa serà el centre neuràlgic de l'esdeveniment, ja que acollirà les zones de sortida i arribada, els espais de transició dels participants, les àrees tècniques i bona part de les activitats vinculades a la competició.
"La celebració d'aquest campionat reforça el posicionament del Port de Tarragona com un espai obert a la ciutadania, capaç d'acollir grans esdeveniments esportius i de projecció internacional, alhora que contribueix a promocionar Tarragona i la seva façana marítima davant milers de visitants, esportistes i acompanyants", afegeixen.
Aquestes limitacions poden afectar els desplaçaments dels usuaris habituals de la zona, establiments situats al Moll de Costa, els treballadors de l'àmbit portuari i les persones que vulguin accedir a aquests espais durant la celebració de la competició.