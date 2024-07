La Campanya de la Renda 2023 conclou aquest dilluns

Hisenda preveu retornar als contribuents 11.650 milions, un 1,8% inferior respecte a l'anterior Campaña



MADRID, 1 jul. (EUROPA PRESS) -

La Campanya de la Renda i Patrimoni 2023 finalitza aquest dilluns, 1 de juliol, un dia més del que acostuma a ser habitual, ja que el 30 de juny ha caigut aquest any en diumenge, segons figura en el calendari de l'Agència Tributària.

D'aquesta forma, els contribuents que encara no ho hagin fet, disposen d'unes hores per ultimar les declaracions de la Renda corresponents a l'exercici passat abans que finalitzi la Campanya, que va arrencar el passat 3 d'abril.

Cal tenir en compte que en els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, la campanya ja va concloure dimecres passat, 26 de juny.

L'Agència Tributària preveu ingressar 18.908 milions d'euros en la Campanya de Renda 2023 que va arrencar el passat mes, un 12,2% més respecte a l'exercici anterior, mentre que l'import a retornar als contribuents serà un 1,8% inferior, amb 11.650 milions.

Està previst que en aquesta campanya de l'IRPF es presentin un total de 23.281.000 declaracions, un 1,2% més que l'any anterior. D'aquest total, es preveu que donin dret a devolució gairebé un 63% d'elles --14.614.000, un 3% menys-- per un import estimat d'11.650 milions d'euros.

AUTÒNOMS I BENEFICIARIS DE L'IMV, OBLIGATS A FER LA DECLARACIÓ

Una de les novetats d'aquesta Campanya és que tots els autònoms estaran obligats a fer la Declaració de la Renda l'any que ve, independentment dels seus ingressos.

De la mateixa manera, les persones titulars de l'ingrés mínim vital i les persones integrants de la unitat de convivència estan obligades a presentar anualment declaració corresponent a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

A més, aquesta Campanya ha estat marcada per l'ampliació de la deducció per maternitat, la deducció en l'IRPF per escoles bressol després de la sentència del Suprem, encara que el centre no compti amb l'autorització de centre educatiu, o les devolucions als pensionistes que van realitzar aportacions a mutualitats laborals i van pagar de més en l'IRPF, després d'una altra sentència del Tribunal Suprem.

QUI NO ESTAN OBLIGATS A DECLARAR?

En termes generals, no estan obligats els contribuents amb rendes exclusivament procedents del treball fins a un import de 22.000 euros anuals. No obstant això, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (excepte excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En tals casos, el límit és de 14.000 euros anuals.

Igual que l'any anterior, tampoc estaran obligats els contribuents que comptin amb rendiments del treball, capital i activitats econòmiques, així com guanys patrimonials (subvencions, premis i unes altres), amb el límit conjunt de 1.000 euros, juntament amb pèrdues patrimonials inferiors a 500 euros.