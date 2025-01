Una campanya de l'ATM informa sobre la caducitat de la T-16 i el pas cap a la T-jove

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

L'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha engegat una campanya per recordar als usuaris de la T-16 que aquest títol de transport escolar gratuït caduca sis mesos després de fer els 16 anys, i per explicar com fer el pas a la T-jove.

La campanya ha començat aquest dijous i està destinada a adolescents i famílies que no sàpiguen quin títol han de comprar per continuar viatjant, informa l'ATM en un comunicat aquest dijous.

A l'octubre es va modificar la caducitat de la T-16 "per fer-la més equitativa a tothom i evitar que les sol·licituds per un nou títol es concentrin els últims dies de l'any".