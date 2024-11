La campanya 'Catalunya per València' impulsa una Fila 0 en la final de MotoGP de Montmeló (Barcelona)

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -

La campanya 'Catalunya per València' ha impulsat una Fila 0 en la final de MotoGP de Montmeló (Barcelona) que se celebrarà del 15 al 17 de novembre, amb l'objectiu de recaptar fons per als afectats per la dana a la Comunitat Valenciana.

Han organitzat aquesta campanya les 13 cambres de comerç de Catalunya; les patronals Foment del Treball, Pimec i Cecot; Fira de Barcelona; el Circuit de Barcelona-Catalunya; Dorna, i les publicacions 'La Vanguardia', 'El Periódico', i 'Ara', informen en un comunicat conjunt.

Han emmarcat aquesta Fila 0 en la "creixent demanda" d'empreses catalanes per col·laborar amb els damnificats, i destinaran els fons obtinguts íntegrament a la Creu Roja Espanyola.