La campanya 'Aprofitem els Aliments' 2026 acaba amb 21,7 tones d'aliments recuperats

DEPARTAMENT DE AGRICULTURA DE LA GENERALITAT
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
La campanya 'Aprofitem els Aliments' 2026 ha acabat amb 21.773,7 quilos d'aliments recuperats i 4.042 participants, segons informa aquest divendres en un comunicat el Departament d'Agricultura de la Generalitat, que la va impulsar amb la Fundació Espigoladors, la Plataforma Aprofitem els Aliments i altres entitats col·laboradores.
A l'octubre es van tornar a mobilitzar restaurants, professionals del sector, entitats, empreses agroalimentàries, voluntaris i ciutadans, per prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentaris i sensibilitzar.
Les principals accions de la campanya han estat els àpats Gastrorecup, la VI Marató d'Espigolades, el Gran Dinar d'Aprofitament i el Gastrorecup Solidari, una de les novetats d'aquesta edició.
Gastrorecup va aconseguir una participació "rècord" de més de 100 restaurants catalans, que van servir 3.177 àpats elaborats amb 15.828 quilos d'aliments recuperats.
La VI Marató d'Espigolades van ser 6 activitats a tot Catalunya, amb 139 voluntaris i 4.964 quilos de fruita i verdura recuperats, i el Gran Dinar d'Aprofitament (aquest any a Cervera, Lleida) va servir 308 meús fets amb 981 quilos d'aliments recuperats.