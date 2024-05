La campanya acaba amb Illa al capdavant de les enquestes i la pugna Junts-ERC

Vox i el PP intentaran encapçalar la dreta constitucionalista i Cs continuar al Parlament

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

La campanya electoral de les eleccions catalanes arriba aquest divendres al final amb el candidat del PSC, Salvador Illa, encapçalant totes les enquestes i amb una pugna Junts-ERC per liderar l'espai independentista, tot i que la majoria de sondejos donen avantatge a la candidatura de Carles Puigdemont.

En la recta final, Illa ha provat de mantenir-se com el favorit i centrant les crítiques de la resta de candidats en els debats, a les quals va replicar anunciant dos fitxatges si governa: Núria Parlon com a consellera d'Interior i l'ex-comissari en cap dels Mossos Josep Lluís Trapero com a director general de la policia catalana.

CAPGIRAR LES ENQUESTES

El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, no ha tancat totalment la porta a pactes postelectorals amb el PSC i Junts però insisteix que "l'important no és el qui, sinó per fer què", i ha provat de mobilitzar el vot dels indecisos per capgirar les enquestes, que li pronostiquen un descens de fins a 10 diputats (ara en tenen 33).

Puigdemont també ha apel·lat al vot, sobretot d'indecisos i abstencionistes, amb l'objectiu de quedar per davant d'ERC, acostar-se a Illa i fins i tot arrabassar-li la victòria: "Quan tenim davant missions que ens diuen que són impossibles, ens mobilitzem per guanyar-les".

LA CUP I ELS COMUNS

La candidata de la CUP, Laia Estrada, prioritza pactes amb ERC, Junts i els Comuns després del 12 de maig però ha endurit el to contra Junts, als qui retreu que comparteixen agenda amb el PSC, i, en la recta final de campanya, ha detallat una de les seves mesures estrella: 4.000 milions d'euros anuals d'inversió en habitatge.

Jéssica Albiach (Comuns Sumar) ha deixat clar que no pactarà amb Junts, ha acusat el PSC de voler "substituir Convergència" i ha insistit a criticar que encara es contempli la possibilitat de tirar endavant el projecte del Hard Rock a Tarragona.

FEIJÓO I ABASCAL

Per part del PP, líders destacats de la formació han desembarcat repetidament aquesta setmana a Catalunya per donar suport al candidat, Alejandro Fernández, i recórrer el territori, com el mateix Alberto Núñez Feijóo i els presidents autonòmics Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Rueda i Juanma Moreno, per alertar que Illa és igual de "separatista" que Aragonès i Puigdemont.

El candidat de Vox, Ignacio Garriga, ha estat acompanyat aquesta setmana pel líder de la formació, Santiago Abascal, que ha desplegat el seu discurs contra la immigració il·legal a municipis amb alts percentatges d'immigrants, com Salt (Girona), i ha culpat el PSC d'"iniciar" el procés independentista ja des dels expresidents socialistes Pasqual Maragall i José Montilla.

El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha dit aquesta setmana que va ser un error enviar al Congrés qui va ser líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas, perquè "molta gent es va sentir abandonada", i espera superar les enquestes, que el deixen fora del Parlament, apel·lant al vot d'abstencionistes i de desencantats del PP i el PSC.

COMPROMÍS CONTRA VOX I AC

A més a més, aquesta setmana el PSC i Junts+ s'han adherit al compromís que ja van signar ERC, els Comuns i la CUP per no pactar amb Vox ni amb Aliança Catalana després de les eleccions, amb l'objectiu de combatre "el racisme i l'extrema dreta" abans i després dels comicis.

Segons el document, tant Vox com Aliança Catalana (AC) suposen "una greu amenaça afegida als drets de gairebé tothom", pensin el que pensin sobre la independència de Catalunya, i la seva presència a les institucions només serveix per minar la democràcia, textualment.