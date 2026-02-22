El camp català tria als seus representants en un moment crític per PPA i Mercosur

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Candidats i Govern aspiren a superar la baixa participació de 2021
BARCELONA, 22 febr.
El camp català triarà als seus representants en les eleccions agràries del divendres 27 de febrer, que arriben en un moment crític per al sector davant de l'expansió de la pesta porcina africana (PPA) més enllà del radi inicial, l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i Mercosur, i la crisi del relleu generacional.
Així ho han expressat en declaracions a Europa Press portaveus de les cinc organitzacions que es presenten en aquests comicis: Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja), Va unir de Petits Agricultors i Ramaders (UPA Catalunya) i Assemblea Pagesa.
Aquestes eleccions aspiren a superar la baixa mobilització de les anteriors (35,82%), celebrades en 2021 i amb format exclusivament electrònic per la pandèmia, amb l'objectiu d'aconseguir la meitat dels 21.374 electors amb dret a vot, que podran portar les seves paperetes a 430 taules electorals repartides pel territori.
Actualment, la Taula Agrària, òrgan consultiu i de debat entre el sector i el Govern, compta amb 6 representants d'UP i altres 4 de Jarc, després que en l'última cita electoral UP obtingués un 55,04% de les votacions, quedant per sobre de Jarc (30,15%), Asaja (11,12%) i UPA (2,57%).
Destaca l'absència de Revolta Pagesa, que ha decidit no presentar-se i demanar el vot nul i un canvi en el sistema de representativitat per crear un espai en el qual estiguin representades més organitzacions del sector.
UP: DE LES URNES Al PARLAMENT
La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha explicat que les línies principals de l'entitat se centren a defensar uns preus justs i uns costos assumibles per al sector, un major control de la fauna cinegética i evidenciar l'impacte de l'acord UE-Mercosur en la pagesia catalana.
Serrat ha defensat que la representativitat requereix ser capaç de portar propostes de llei al Parlament, i ha destacat que al març tornaran a presentar la llei de gestió de fauna cinegética que va decaure la passada legislatura: "Fa dècades que sofrim; redactem una llei sencera perquè no hi havia solucions del Govern sobre la taula".
Respecte a l'absència de la plataforma Revolta Pagesa en les urnes, Serrat s'ha mostrat sorpresa i ha sostingut que el vot nul "no afavoreix al sector i va en contra de les mobilitzacions".
JARC: "CATIFA VERMELLA" AlS JOVES
Per part de Jarc, el seu president, Joan Carles Massot aposta per un model centrat en la "agricultura professional" i el relleu generacional.
Massot proposa mesures fiscals dràstiques: "Haurien de fer-li una catifa vermella a cada jove que s'incorpora. Proposem reduir a zero la seva fiscalitat i aplicar un model de lliure amortització inspirat al País Basc".
Sobre el comerç exterior, ha advertit que les salvaguardes que es prometen en l'acord amb el Mercosur també es van posar sobre la taula amb el Marroc i que "no es van complir", i adverteix sobre els efectes que puguin tenir els futurs acords amb Índia o Austràlia per competir amb gegants com Xina o Estats Units.
ASAJA: "SENSE NOSALTRES NO HI HA MENJAR"
El president d'Asaja Catalunya, Pere Roqué, ha vinculat l'esperit de les eleccions amb les protestes que fa dos anys van col·lapsar les grans ciutats espanyoles: "El 6 de febrer de 2024 vem entrar amb tractors per mostrar que sense nosaltres no hi ha menjar a la taula".
Roque és taxatiu contra l'acord de Mercosur per l'asimetria normativa entre els països d'aquesta regió amb Europa, posant d'exemple que a Brasil "encara es produeix amb hormones de creixement prohibides aquí fa 30 anys".
Sobre el fet que Espanya rebrà un 20% menys de fons europeus per als programes de la Política Agrària Comuna (PAC), ha assegurat que la retallada suposaria el tancament de nombroses explotacions a Catalunya en un moment en el qual a més Europa "dona l'esquena" als seus agricultors en l'acord amb Mercosur.
UPA: DEFENSA DE L'ARRELAMENT TERRITORIAL
Per la seva banda, el secretari general d'UPA Catalunya, Joan Montesó, ha centrat el seu discurs en el "ADN de l'agricultura familiar" i en la importància de l'arrelament al territori, amb productes de proximitat i de qualitat, en les seves paraules.
Quant a la sanitat animal, ha advertit que la PPA té "contra les cordes" a la indústria porcina malgrat que el sector porti anys queixant-se de la sobrepoblación de certes espècies al territori.
Així mateix, ha exigit que qualsevol producte importat en un eventual acord UE-Mercosur compleixi els mateixos requeriments que els europeus: "L'acord obre oportunitats d'exportació, però hi ha sectors molt perjudicats. Si exigim els mateixos estàndards, molts productes no vindran perquè no podran complir-los".
ASSEMBLEA PAGESA: UN SISTEMA "PERVERTIT"
El portaveu d'Assemblea Pagesa, Ramon Minguet, ha lamentat que el sistema actual està "pervertit" i que equipara a petits agricultors amb grans corporacions, i sosté que el relleu generacional no és possible, en part, a causa de l'acaparament de terres, que va en detriment de les petites explotacions.
Ha defensat la pagesia no només com una activitat econòmica, sinó com una "forma de viure" vinculada al mercat local i al respecte mediambiental i afirma que, si obtenen representació en la Taula Agrària, es reserven el dret a absentar-se com a manera de protesta davant del que consideren una destrucció del món agrari per part de les institucions, en les seves paraules.
Respecte a la política comercial internacional, Minguet ha manifestat el seu rebuig a l'acord amb Mercosur, argumentant que aquests tractats enfronten als petits productors d'ambdues regions per beneficiar exclusivament a les grans empreses.