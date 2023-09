Camil Ros (UGT) demana seguir amb la "legislatura del diàleg social i polític" al Govern central

BARCELONA, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha demanat continuar amb la "legislatura de diàleg social i polític" al Govern central per seguir impulsant iniciatives com la reforma laboral que permetin eradicar desigualtats.

Ho ha dit en declaracions als mitjans aquest dilluns després de participar en la tradicional ofrena al monument de Rafael Casanova per la Diada al costat del secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco.

Ha afegit que des del sindicat esperen que hi hagi un acord per seguir amb la "recuperació de drets socials, democràtics i polítics" i ha recordat que hi ha molta gent amb dificultats per arribar a final de mes.