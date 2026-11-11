Camil Ros (UGT de Catalunya) vés ambient de vaga general i augura un "gran seguiment"

David Oller - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, veu ambient de vaga general i augura un "gran seguiment", en tractar-se d'una reivindicació per salaris dignes i pel dret a l'habitatge.
Ho ha dit en declaracions en un piquet informatiu davant les cotxeres de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), a la Zona Franca de Barcelona.
Ha assegurat que es percep la parada en punts com Mercabarna i a les pròpies cotxeres, i que a les carreteres i els accessos als centres de treball es veuen "molt pocs cotxes i camions".
REPLICA A AYUSO
Ros preveu que l'aturada es consolidi durant el matí amb el seguiment en les empreses, l'obertura del comerç a partir de les 8 o 9 hores i la mobilització a les escoles i centres urbans.
Ha replicat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i als qui s'oposen a la vaga, afirmant que "el seu únic argument és l'insult i la falta de respecte" sense aportar arguments ideològics.
"INFLUIR" A LES GENERALS
Ros també ha manifestat que convocar la vaga just abans de les eleccions generals busca "influir" perquè es parli d'habitatge, de salaris i del preu dels aliments
"Volem que hi hagi una majoria política que legisli en aquest sentit, no en contra", ha conclòs.