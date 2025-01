Camil Ros, reelegit secretari general de la UGT de Catalunya amb el 78,53% dels vots

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

Camil Ros ha estat reelegit com a secretari general de la UGT de Catalunya amb el 78,53% dels vots, en el 17è Congrés del sindicat, que se celebra des de dimarts a Mataró (Barcelona), informa en un comunicat aquest dijous.

En concret, dels 374 delegats sindicals que han exercit el seu dret a vot, 289 han votat a favor de la candidatura de Ros --l'única que hi havia-- i 79 s'han abstingut.

Juntament amb Ros, el secretariat nacional de Catalunya comptarà amb Matías Carner com a president; Encarna Fernández com a presidenta, i Cati Llibre com a sots-secretària general.

David Papiol és el secretari d'Organització; Gemma Bescós, la secretària de Política Sindical; Yolanda Funes, la secretària de Canvi Climàtic i Transició Justa; Omar Minguillón, secretari de la Regió Metropolitana, i Ivette Barrachina, secretària d'Igualtat i LGTBIQA+.

Completin l'equip Cecilio Limiñana com a secretari de Memòria Democràtica; Xavier Martínez com a secretari de Política Social; Jordi Muñoz com a secretari de Mobilitat; i Reyes Solaz i Sonia Rodríguez com a secretàries nacionals.