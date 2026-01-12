La Càmera de Tarragona tornarà a l'Iraq el 13 d'abril per una missió comercial de quatre dies

CÁMARA DE TARRAGONA - Arxiu
TARRAGONA 12 gen. (EUROPA PRESS) -
La Càmera de Tarragona tornarà a l'Iraq el 13 d'abril de 2026 en el marc d'una missió comercial que es perllongarà fins al dia 16, segons ha informat en un comunicat aquest dilluns.
L'entitat cameral ha destacat que l'Iraq es troba en una posició estratègica dins d'Orient Mitjà, i que compta amb una economia "en procés de recuperació".
Ha puntualitzat que els objectius de la missió són "facilitar l'accés a noves oportunitats comercials, establir contactes de valor i posicionar les empreses participants".