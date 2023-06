Cambray qualifica de "preocupants" les dades en comprensió lectora i en culpa les retallades

BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez Cambray, ha qualificat aquest dimecres de "preocupants" els resultats dels estudiants catalans en comprensió lectora, i n'ha culpat les retallades en el sistema educatiu dels últims deu anys.

Ho ha dit en el ple del Parlament en resposta a una pregunta del diputat del PP Daniel Serrano, que ha assenyalat el model d'immersió lingüística a Catalunya de les males dades en comprensió lectora.

"Estem davant uns resultats molt preocupants. I si ningú es pensa que les retallades que hi ha hagut durant una dècada no tindrien conseqüències sobre els resultats, s'equivocava", ha sostingut Cambray.

El conseller ha assegurat que ja han començat a actuar per revertir la situació, tot i que ha alertat que "els resultats en educació no es donen d'un dia per l'altre".

Serrano ha suggerit a Cambray que "copiï" el que fan altres comunitats autònomes on els resultats són millors, i ha insistit que s'abandoni el model d'immersió lingüística.