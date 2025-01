La Cambra de Terrassa preveu la tramitació de la llei de cambres al febrer i la seva aprovació el 2025

L'ens barceloní incrementa la seva activitat un 20% el 2024, fins als 3,6 milions

TERRASSA (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

El president de la Cambra de Terrassa (Barcelona), Ramon Talamàs, ha previst que "a mitjans de febrer" els grups parlamentaris tramitin la futura llei de cambres al Parlament i que quedi aprovada el 2025, en la presentació dels eixos de l'entitat per a aquest any a Terrassa (Barcelona).

Ha explicat que el text ha incorporat canvis "purament de matís" per blindar que les relacions laborals quedin fora de l'àmbit de les cambres de comerç, a conseqüència de l'oposició de Pimec al redactat inicial.

El vicepresident Emili Pablos ha explicat que el text que les cambres presentaran als partits polítics perquè l'entrin al Parlament compta amb l'aprovació de les 13 entitats i de les patronals Foment del Treball, Pimec i Cecot.

Talamàs ha advertit que la tramitació de la normativa "no serà curta" i ha dit que, si quedés fixada una aportació de 10 euros per a empresa censada, la Cambra de Terrassa comptaria amb uns 340.000 euros per destinar al teixit empresarial.

Ha sostingut que la futura normativa "possibilita" la unió de les cambres de Terrassa i de Sabadell (Barcelona) i --textualment-- ha donat per fet que existeix per totes dues parts la voluntat d'explorar-la.

"Moltes de les coses, les dupliquem", ha lamentat respecte a l'actuació de les dues entitats avui dia, en matèria de relació amb les administracions públiques i d'activitats destinades al teixit empresarial.

3,6 MILIONS EL 2024

La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha incrementat el volum d'activitat al servei del teixit empresarial en un 20% el 2024, fins als 3,6 milions d'euros: "La Cambra està més activa que mai", ha assegurat Talamàs, qui ha recordat que en els darrers anys han invertit 900.000 euros a revitalitzar-ne el funcionament amb més personal i més iniciatives.

Segons la memòria del 2024, consultada per Europa Press, la Cambra preveu un resultat econòmic "lleugerament positiu, que reverteix situacions dels darrers anys", i uns fons propis de 4,5 milions d'euros.

El tresorer de l'entitat, Paco Hoya, ha assegurat que "el fort creixement s'ha produït amb dos programes de finançament públic", que han passat dels 0,88 milions el 2020 als dos milions del 2024.

De cara al 2025, el pressupost de l'entitat ha previst uns 4 milions d'euros d'ingressos (12,5% interanual més) i un resultat positiu, "similar" al del 2024, en paraules d'Hoya.

Talamàs s'ha mostrat partidari de fer que "l'equip professional sigui el veritable motor de l'entitat": la cambra compta amb una plantilla d'entre 45 i 50 treballadors, dels quals el 67% són dones i el 56% del total s'han incorporat els darrers cinc anys.