La Cambra de Terrassa celebra la 3a edició del Digital Summit sobre ciberseguretat

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

La Cambra de comerç de Terrassa (Barcelona) celebrarà aquest dijous 22 de maig la 3a edició del Digital Summit, que posarà el focus en la ciberseguretat com a element clau per protegir i fer créixer els negocis en un entorn cada vegada més digitalitzat.

L'esdeveniment, impulsat per l'Oficina AceleraPyme per al Kit Digital, tindrà lloc al Cinesa Parc Vallès i està adreçat a pimes i autònoms, ha informat la Cambra en un comunicat aquest dilluns.

El president de la corporació, Ramon Talamàs, en farà l'obertura institucional, mentre que la periodista, comunicadora i experta en tecnologia Mariola Dinarés conduirà la jornada.

Comptarà amb ponents que compartiran les seves experiències i consells pràctics per protegir les empreses dels riscos digitals, com l'expert en seguretat ofensiva i hacker ètic Eloi Manuel, i el CIO de Heavymovement, Jesús Álvarez, que exposarà el cas real d'un frau digital patit per la seva empresa a través d'un atac per correu electrònic, entre d'altres.

La clausura de la jornada anirà a càrrec de la directora de Certificacions de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Helena Rodríguez, que oferirà una visió final sobre la importància de la seguretat digital per a les empreses catalanes.