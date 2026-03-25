La Cambra de Terrassa (Barcelona) tanca 2025 amb benefici i amplia el seu ple a 55 membres

CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)
BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El ple de la Cambra de Terrassa (Barcelona) ha aprovat la liquidació de l'exercici 2025, que va tancar amb un benefici d'uns 100.000 euros, i l'ampliació del mateix ple de 45 a 55 membres a partir de les pròximes eleccions, informa en un comunicat aquest dimecres.
Del total de vocals, 44 seran elegits per sufragi, sis seran en representació de les organitzacions empresarials i cinc correspondran a empreses de més aportació voluntària, i l'increment permetrà "ampliar la representativitat del teixit empresarial del territori".
La trobada ha servit per analitzar la cessió a favor d'Aigües Ter-Llobregat (ATL) de la captació d'aigua en alta per part de l'Ajuntament de Terrassa i la seva afectació a Matadepera, Ullastrell i Viladecavalls (Barcelona).
A més, s'ha abordat la situació de la futura llei de cambres, i també diverses qüestions d'interès general, com la defensa de la prolongació de la B-40.
El president de Grup Catalana Occident (GCO), Josep Maria Serra, ha sigut l'encarregat d'oferir una ponència com a convidat del ple.