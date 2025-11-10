La Cambra de Terrassa (Barcelona) suma 20 empreses i 80 ofertes de feina a ActiVallès

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) preveu comptar amb 20 empreses i 80 ofertes de feina en la Fira de l'Ocupació ActiVallès, que se celebrarà aquest dimecres a la seva seu i de manera virtual, informa aquest dilluns.
Durant l'esdeveniment, les empreses explicaran les vacants, faran entrevistes i oferiran informació directa sobre els perfils que busquen.
Els assistents podran presentar el currículum, participar en dinàmiques de 'networking' i ampliar la seva xarxa professional.
La responsable de Formació Empresarial, Persones i Talent de la corporació, Sònia Pérez, ha explicat que l'objectiu és "crear un espai estable de trobada entre talent i empresa".
La trobada s'emmarca en el programa d'Ocupació i Formació que impulsa la Cambra de Terrassa, i que està subvencionat íntegrament per la Cambra d'Espanya i el Fons Social Europeu.