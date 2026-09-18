La Cambra de Terrassa (Barcelona) redueix en un 54% la intensitat d'emissions de gasos des del 2021

CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)
BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha reduït en un 54,29% la intensitat d'emissions de gasos amb efecte hivernacle en relació amb la seva activitat des del 2021, en un comunicat aquest divendres.
Aquesta reducció li ha permès obtenir el segell 'Calculo + Redueixo' del registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni del Ministeri de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic corresponent a la petjada de carboni del 2024.
Aquest distintiu acredita que ha calculat i inscrit la seva petjada de carboni i disposa d'un pla de reducció.
La corporació ha recordat que, el 2024, va situar en zero les seves emissions computades dels abastos 1 i 2 vinculats al consum de combustibles i d'electricitat adquirida, entre d'altres.
La responsable de Serveis de Desenvolupament Sostenible de l'ens, Marianella Pereira, ha explicat que el distintiu representa un nou pas en el compromís de l'entitat amb la descarbonització i la millora ambiental".