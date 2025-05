La Cambra de Terrassa (Barcelona) recull l'opinió d'empreses de la seva zona sobre l'OPA de BBVA

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha enviat una enquesta entre el teixit industrial de la seva demarcació per recaptar l'opinió sobre els riscos identificats si tira endavant l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell, informa en un comunicat aquest dijous.

L'objectiu de l'enquesta és "obtenir coneixement contrastat i fomentat" per respondre a la consulta pública plantejada pel Govern central durant la fase 3 de l'anàlisi de l'operació.

La Cambra ha recordat que ja es va personar davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) per ser reconeguda com a part interessada en l'expedient, tot i que la petició va ser desestimada.

Entre els riscos potencials detectats per l'ens --i que no tenen en compte els de competència-- hi ha la pèrdua de llocs de feina, la pèrdua de proximitat bancària o l'afectació a l'especialització financera.

També ha assenyalat que el tancament d'oficines pot afectar l'activitat comercial o que el control accionarial concentrat en fons d'inversió internacionals "pot implicar un risc per a la seguretat nacional".