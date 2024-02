La Cambra de Terrassa (Barcelona) presenta el programa propi 'Impulsa Startup' en el Mobile

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Terrassa (Barcelona) estarà present en el Mobile World Congress (MWC), on presentarà el programa d'acceleració per a models de negoci innovadors 'Impulsa Startup', ha explicat en un comunicat aquest divendres.

La trobada se celebra entre el 26 i el 29 de febrer al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i la corporació estarà situada a l'estand de la Cambra d'Espanya en el 4 Years From Now (4YFN).

Aquest programa propi està finançat amb fons socials europeus i la Cambra ha explicat que "dona un salt de la preacceleració a l'acceleració de projectes emprenedors" en el qual poden participar fins a 15 empreses de recent formació.

Les start-ups han de tenir una trajectòria de menys de cinc anys o ser nous emprenedors en "fase idea amb un prototip validat".

La cap de Projectes Internacionals i Emprenedoria de la Cambra, Anna Pajarón, ha explicat que l'acompanyament a les start-ups "va des de la idea fins a la posada en marxa al mercat" dels projectes.