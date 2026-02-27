La Cambra de Terrassa (Barcelona) presenta els seus serveis d'IA per a empreses en el Mobile

CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)
BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El Digital Impulse Hub de la Cambra de Terrassa (Barcelona) serà present en el Mobile World Congress (MWC) per presentar la seva oferta de serveis privats de digitalització avançada i intel·ligència artificial (IA) per a empreses, informa en un comunicat aquest divendres.
La trobada se celebra del 2 al 5 de març al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i la Cambra es trobarà en un dels estands del Pavelló de Catalunya.
Entre altres coses, presentarà una proposta integral de serveis que "combina l'assessorament estratègic, proves de concepte i implementació tecnològica".
La 'project manager' del Digital Impulse Hub, Julia Puerta, ha explicat que l'objectiu "és ajudar les empreses a definir el seu full de ruta digital".
Ha afegit que la presència en l'MWC és "una oportunitat per presentar una oferta de serveis" que responen a reptes reals i actuals de les empreses.