La Cambra de Terrassa (Barcelona) premia Malltex, Circutor i Creaciones de Velours Industriales

BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha guardonat Malltex, Circutor i Creaciones de Velours Industriales en les categories Internacionalització, Innovació i Sostenibilitat dels Premis Cambra 2024

Els guardons es lliuraran el pròxim 11 de juliol a Matadepera (Barcelona) i han concorregut als premis 26 candidatures, ha explicat la corporació en un comunicat aquest divendres.

Malltex ha estat premiada en Internacionalització per la seva "llarga experiència en exportació" i la Cambra ha destacat que els seus principals mercats són Alemanya, el Regne Unit o França, entre d'altres.

Circutor ha guanyat la categoria d'Innovació per la seva feina en l'àmbit de la recerca, l'organització i el desenvolupament, ja que disposa de 53 enginyers a les àrees de desenvolupament mecànic, electrònica de potència, 'hardware', 'firmware', 'cloud' i aplicacions.

Per la seva banda, Creaciones de Velours Industriales ha estat guardonada en Sostenibilitat per la seva estratègia en aquest camp, que va des de la fabricació fins a l'elecció de materials per "minimitzar l'impacte en l'entorn".