La Cambra de Terrassa (Barcelona) premia Livefresh i Digipal

La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha premiat Livefresh i Digipal en el Demo Day del programa d'acceleració Impulsa Startup 2025, coordinat per la corporació i finançat pel Fons Europeu Plus, a través de la Cambra d'Espanya, informa aquest divendres.

En concret, Livefresh va rebre el primer premi, dotat en 4.800 euros, i Digipal, el segon, pel qual va rebre 1.800 euros.

Livefresh està especialitzat en solucions de fred intel·ligent amb materials sostenibles, mentre que Digipal ha creat una solució per transformar tiquets físics en digitals.

