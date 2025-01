La Cambra de Terrassa planteja una incubadora de tecnologia industrial

Treballa perquè Catalunya tingui una de les plantes de semiconductors europees

TERRASSA (BARCELONA), 27 (EUROPA PRESS)

La Cambra de Terrassa (Barcelona) treballa per implementar una incubadora de tecnologia industrial al Vallès, un projecte sobre el qual ha establert converses amb la Fundación Incyde, i que preveu impulsar amb administracions públiques, universitats --entre les quals ha esmentat la UPC-- i ens privats.

El president de la Cambra, Ramon Talamàs, ha sostingut que treballen amb prudència i ha advertit que la incubadora "és un projecte important que ha d'anar en col·laboració amb molta gent".

Ha xifrat en més d'1,2 milions d'euros la inversió que requerirà el projecte, dels quals ha dit que uns 440.000 els aportarà la Fundación Incyde però que --textualment-- els en falten 600.000, i ha explicat que la voluntat és que compti amb un edifici específic.

Entre els projectes per al 2025, la Cambra de Terrassa vol reformar la seva seu i, amb aquest objectiu, celebrarà una reunió amb la Fundación Incyde d'aquí a 15 dies --"ho estem lligant"-- i ha plantejat la possibilitat d'impulsar un 'crowfunding'.

DIGITAL IMPULSE HUB

En paral·lel, Talamàs ha explicat que l'entitat també treballa per "escalar" el Digital Impulse Hub, una iniciativa que ha obtingut el segell europeu Seal of Excellence, i orientar-la cap a la futura incubadora de tecnologia industrial perquè no siguin dos projectes aïllats.

Així mateix, ha recordat que la Cambra és "part activa" de l'aliança FabCat, que treballa perquè Catalunya allotgi una de les plantes de semiconductors de l'European Chip Lab, sobre la qual ha dit que hi ha competència d'altres regions europea i estatals.