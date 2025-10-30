La Cambra de Terrassa (Barcelona) organitza The Future Makers Forum per impulsar l'emprenedoria

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Terrassa organitza el pròxim 5 de novembre la trobada The Future Makers Forum per impulsar l'emprenedoria, informa en un comunicat aquest dijous.

La trobada comptarà amb la intervenció de la consultora Cinta Lacasa, que parlarà sobre com engegar o consolidar un projecte empresarial "amb garanties".

També se celebrarà la taula rodona 'Fórmules de finançament per a projectes emprenedors', amb el CEO de Terra Nova World, Ferran Jaime; el director del Centre d'Empreses DayOne de CaixaBank, Jose Jarque; la cofundadora de Kreative Tandem, Raquel Entrena, i la fundadora de La Lateral, Alba Pineda.

La responsable d'Emprenedoria de la corporació, Montse Junyent, ha assenyalat que està pensada per a "persones amb una idea de negoci", a més d'emprenedors que vulguin créixer.

Durant l'esdeveniment es farà una dinàmica participativa per "posar a prova" els coneixements sobre emprenedoria dels assistents.