La Cambra de Terrassa (Barcelona) ofereix formació en IA a comerços en la gestió de ressenyes dels clients

CÁMARA DE TERRASSA (BARCELONA)
BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Terrassa (Barcelona) ha organitzat una sessió amb una quinzena d'establiments comercials de la demarcació perquè es familiaritzin amb la gestió de ressenyes dels clients amb intel·ligència artificial (IA), informa en un comunicat aquest divendres.
Ha estat la segona sessió del Programa de Suport al Comerç Minorista 2026, que va començar amb una trobada centrada en els canvis que la IA provoca en els hàbits de cerca dels consumidors.
El taller s'ha centrat en la gestió professional de les valoracions i opinions de la clientela i en les possibilitats que ofereix la IA per analitzar-les, elaborar respostes i aprofitar la informació per millorar la reputació digital.
La responsable de l'Àrea de Comerç de la corporació, Elisenda Montcada, ha explicat que totes les ressenyes "mereixen una resposta reflexionada i personalitzada".
Ha afegit que aquests dos tallers tenen la voluntat de "facilitar als petits comerços eines pràctiques per adaptar-se als nous hàbits" dels consumidors i familiaritzar-se amb eines d'IA generativa.